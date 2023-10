Talkrunde in der Burg Brüggen Letzte Ausgabe von „Franks Sitzecke“ für dieses Jahr

Musiker, Sportler, Ehrenamtler und Alpaka-Halter: Sie alle haben in diesem Jahr bereits in „Franks Sitzecke“ im Kultursaal oder im Innenhof von Burg Brüggen Platz genommen. Eine Ausgabe der Talkrunde mit Moderator Frank Schiffers steht in diesem Jahr, genauer gesagt am Dienstag, 17. Oktober, noch an. 2024 soll es weitergehen: Die Gemeindeverwaltung hat bereits angekündigt, dass sie vier Termine einplant.