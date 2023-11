Niederrheintheater auf Burg Brüggen Zum Geburtstag gibt es eine Komödie

Info

Termine Das Stück „Die Niere“ wird am 19. und 20. Juli, am 24., 26., 27. und 31. Juli sowie am 2. und 3. August 2024 jeweils ab 20 Uhr im Innenhof der Burg Brüggen gezeigt. Bei ungünstiger Witterung werden die Veranstaltungen in den Bürgersaal verlegt.

Besetzung Als Schauspieler werden Verena Bill, Michael Koenen, Christian Stock und Nadine Schaub auf der Bühne stehen.

Karten Tickets zum Preis zwischen 18 und 26 Euro können jetzt schon über www.niederrheintheater.de bestellt werden.