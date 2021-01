Inszenierung an der Burg Brüggen : Niederrhein-Theater plant acht „Möwe“-Aufführungen

Brüggen Verena Bill und Michael Koenen vom Brüggener Niederrhein-Theater wollen Tschechows „Die Möwe“ inszenieren. Ein außergewöhnliches Projekt.

Für den Sommer sind acht Aufführungen unter freiem Himmel geplant: sieben im Hof der Burg Brüggen, die letzte im Grefrather Freilichtmuseum (Samstag, 11. September, 19 Uhr). Auf die Premiere am Mittwoch, 14. Juli, 20 Uhr, folgen in Brüggen sechs Aufführungen: am Freitag, 16. Juli, Samstag, 17. Juli, Mittwoch, 28. Juli, Donnerstag, 29. Juli, Freitag, 30. Juli und Samstag, 31. Juli. Da die Entwicklung der Corona-Pandemie unklar ist, wurde unter Corona-Bedingungen geplant: „Die Burg bleibt geschlossen, wetterunabhängig wird unter freiem Himmel gespielt, Regenschirme sind nicht erlaubt“, erläutert Bill. Auf eine Bewirtung in der Pause wird verzichtet; eigene Getränke können mitgebracht werden.