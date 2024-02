Angebot in Brüggen Wie Jugendliche gratis mehr über Schauspiel lernen können

Und so soll die Schauspielschule ablaufen: Acht Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, die Grundlagen des Schauspiels zu erlernen. Ihre neuen Kenntnisse können sie direkt in Spielszenen umsetzen, genutzt werden dazu Szenen aus der klassischen Weltliteratur. Erfahrene Theaterprofis werden sie anleiten, in dem sechstägigen Intensivkursus die faszinierende Welt der Schauspielkunst zu entdecken. Dabei können sie, so Bill und Koenen, ihre schauspielerischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Und das können sie auch vor Publikum zeigen - es wird der Höhepunkt des Workshops, wenn sie ihre Ergebnisse am 13. Juli um 19 Uhr im Kultursaal von Burg Brüggen präsentieren.