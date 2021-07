Mayors for Peace : Friedensfahne in Brüggen gehisst

Friedensfahne in Brüggen gehisst

Mayors for Peace

Mayors for Peace Foto: Birgit Sroka

Dieses Jahr fand die gemeinsame Gedenkfeier der Westkreiskommunen anlässlich des Internationalen Flaggentags der Bürgermeister für den Frieden – Mayors for Peace – in Brüggen statt. Gäste aus den Gemeinderäten sowie Organisationen der drei Orte waren anwesend.

Ärzte der IPPNW-Regionalgruppe von Ärzten gegen Atomwaffen wiesen auf die Bedrohung durch Atomwaffen hin. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) sagte: „Frieden ist kein Zustand, Frieden ist eine Haltung.“ Auch in Nettetal zog Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) die Fahne „Mayors for Peace“ vor dem Rathaus in Lobberich auf. bigi/Foto: Sroka