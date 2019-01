Für stabile Gebühren: Westgemeinden planen Abfall-Kooperation

Ein Müllfahrzeug der EGN sammelt Wertstoffe ein. Bei Ausschreibungen zur Abfallentsorgung gab es in den drei Westgemeinden nur wenige Angebote. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Grenzland Von 2021 an sollen die Sammelleistungen für Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten gemeinsam ausgeschrieben werden. So lassen sich bei den drei Gemeinden 75.000 Euro Verwaltungskosten sparen. Doch das ist noch nicht alles.

Die drei Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten peilen eine interkommunale Zusammenarbeit bei der Abfallentsorgung an. Das geht aus einer Sitzungsvorlage für den nächsten Umweltausschuss am 17. Januar in Brüggen hervor.