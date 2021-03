Kirchen in Brüggen und Niederkrüchten : Gläubige feiern gemeinsam virtuelle Gottesdienste

Pastor Bernd Mackscheidt hat einen Ersatz für Präsenzgottesdienste gefunden. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen/Niederkrüchten Ungewöhnliche Gottesdienste gibt es seit kurzem in der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt: Die Gläubigen kommen via Zoom zusammen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Bernd Mackscheidt, der Pastor der evangelischen Gemeinde Brüggen-Elmpt, feiert an jedem Donnerstagabend um 19 Uhr – außer in den Schulferien – einen Wortgottesdienst in seiner Kirche. Eigentlich. Doch in der Corona-Pandemie fand er jetzt eine neue Möglichkeit: mit Online-Gottesdiensten über Zoom.

Drei Menschen sind dafür in der Kirche: Bernd Mackscheidt, ein Techniker und ein Kirchenmusiker. Die interessierten Gemeindeglieder erhalten auf Anfrage einen Link, über den sie sich in den Zoom-Gottesdienst einwählen können. Bis zum Beginn um 19 Uhr bleiben alle Mikrofone eingeschaltet, so dass die Menschen Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Um 19 Uhr werden die Teilnehmer stumm geschaltet. Aber sie bleiben über das Computerprogramm Mentimeter beteiligt. Damit ist auch eine Interaktion in Echtzeit möglich. So werden die Gläubigen beispielsweise angeregt, eigene Fürbitten zu formulieren, Fragen zu stellen und auf jene von Mackscheidt zu antworten.

Um die 40 Menschen nahmen an den jüngsten Gottesdiensten via Zoom teil. „Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist im Vergleich zu den Präsenz-Gottesdiensten in etwa gleich geblieben“, berichtet Mackscheidt. „Das Publikum hat sich etwas geändert: Viele Jüngere sind dabei.“ Das Schöne: Mackscheidt konnte auch Gläubige erreichen, die nicht mehr in Brüggen wohnen. Aber: „Ich vermisse die Präsenz-Gottesdienste. Der Zoom-Gottesdienst ersetzt nicht das Miteinander, das Erleben von Kirche und Gemeinschaft. Dennoch ist es besser als nichts.“ Und die Gläubigen? Die sagen: „Bitte wiederholen.“

Bernd Mackscheidt war schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie häufig online zu erleben. Seit Oktober 2020 präsentierte er auf seinem YouTube-Kanal „Pastor Bernd“ seine kurzen Segensgebete, auch Gottesdienste sind dort abrufbar. Dadurch sammelte er einige Erfahrungen bei der virtuellen Glaubensvermittlung, so dass er für den nächsten Schritt bereit war: einen Zoom-Gottesdienst.

Info Der nächste Gottesdienst via Zoom findet am Donnerstag, 11. März, um 19 Uhr statt. Den Link erhalten Interessierte über eine E-Mail an Pastor Mackscheidt: mackscheidt@kirche-brueggen-elmpt.de

(b-r)