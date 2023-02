Erneut Diskussion um interkommunales Bad Was das „Nein“ zum Bad von Niederkrüchtens CDU bedeutet

Der Niederkrüchtener Rat hat einen Beschluss zum interkommunalen Bad gefasst, will mehrheitlich diese Pläne weiterverfolgen. Wenn die CDU-Fraktion die Investitionskosten in den Folgejahren für nicht mehr vertretbar hält, muss sie etwas unternehmen. Etwa einen Antrag stellen, um diesen Ratsbeschluss aufzuheben. Das bedeutet auch: Es können weitere Planungskosten entstehen, etwa für ein abgespecktes Bad. Einen neuen Antrag will sie nicht stellen, wie Ortsvorsitzenden Bernd Coenen (CDU) auf Anfrage für den nicht erreichbaren Johannes Wahlenberg erklärte.