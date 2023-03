Glaskunst aus Brüggen Glaskünstlerin Nicole Friedrich verrät: „Glas ist eine Zicke“

Dass die 53-Jährige heute als „Glasfrollein“ mit ihren gläsernen Objekten auf Märkten in Brüggen und in der Region großen Erfolg hat und sich dieser kreativen Tätigkeit mindestens zweimal wöchentlich viele Stunden lang widmet, hätte sie als junge Frau nicht gedacht. Nicole Friedrich, geboren in Neuss, wuchs in Kaarst auf und studierte nach dem Abitur Anglistik, Amerikanistik und Pädagogik. Vom Ende des Studiums 2001 bis 2013 war sie freiberuflich als Übersetzerin für historische Liebesromane tätig. In dieser Zeit kam bei ihr der Wunsch auf, „irgendetwas mit den Händen zu machen“ – als Ausgleich für die intensive gedankliche Arbeit an den Übersetzungen. Schon als Kind mochte sie die glänzenden Murmeln, Glasbausteine, war fasziniert von der Leuchtkraft der Kirchenfenster. Friedrich meldete sich an zu einem Schnupperkursus für Glasfusing an der Volkshochschule Kaarst.