Berührender Facebook-Post Restaurant Kastro in Brüggen muss wegen Personalmangels Öffnungszeiten verkürzen

Am Donnerstagnachmittag habe er beschlossen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, erzählt Kosta Goumagias am Freitag. Es sei „tragisch“ – aber der Pächter des gegenüber der Burg Brüggen gelegenen, neu eröffneten Restaurant Kastro sah keine andere Möglichkeit. „Wir wurden vom Personal im Stich gelassen“, sagt der Gastronom. Der Gäste-Andrang sei seit der Eröffnung unerwartet groß, allein für das erste Wochenende habe es 600 Tischreservierungs-Anfragen gegeben – das sei nicht zu bewältigen. Deshalb passt er nun die Öffnungszeiten an, vergibt nur noch eine begrenzte Anzahl an Tischen. In einem berührenden Facebook-Post wandte er sich zudem an die Brüggener, Gäste, Freunde und Bekannte und bat um Verständnis.