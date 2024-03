Jugendtheater Alst Ein Kobold sucht seine Talente

Mummel macht sich auf den Weg und trifft den Baumeister Barolomähus Bieber (Julia Martineit) und seine Auszubildende Hanna Hase (Johanna Vos). Als er versucht, ein Holzbrett zu sägen, holt sich Mummel direkt einen Splitter in den Finger. Das ist also auch nichts für ihn. Der Musiker Gunther Grille (Svenja Witte) und die eitle Sängerin Lara Lärche (Emily Zinz) präsentieren ihr Können. „Ihr bekommt gleich eine Darbietung ihrer Kunst“, kündigt die Grille die Lärche an. „Oh, wie schön“, meint Mummel. „Ob das schön wird, wird sich zeigen“, so Fabius. Er unterhält das Publikum mit einer Reihe von sarkastischen Kommentaren.