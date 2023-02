Ungewöhnliche Neueröffnung in Brüggen Neues Café bietet Kuchen und Snacks ohne Allergene

Doch für beide ist „Ninis Café“ ein Schritt in eine neue berufliche Zukunft. Nadine Diefenbacher hat unter anderem in einer Bäckerei im Verkauf gearbeitet, ihr Mann in der Logistikbranche gearbeitet und hat vor dem Neustart in Florenz eine Barista-Schule besucht. Warum gerade Speisen ohne Gluten und Laktose? „Das ist aus unserer Lebenssituation heraus entstanden“, erzählt die 34-Jährige. „Ich habe schon immer gern gebacken. Doch als mein Mann kein Gluten mehr vertragen konnte und ich keine Laktose mehr, mussten wir uns umstellen.“ An ihren ersten Pizzateig erinnere sie sich noch heute gut. Man habe ihn essen können. Inzwischen seien das Rezept und die Zubereitung perfektioniert worden, jetzt sei er „richtig lecker“.