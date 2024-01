Autor aus Brüggen Neues Buch von Alexander Niggemann

Niggemanns Verbindung zu seinem Heimatort Brüggen im Golddorf Born, wo er oft Spaziergänge durch die Schwalmauen unternimmt, prägt seinen Stil. Geboren ist er freilich in Schleswig. In Köln und Bielefeld hat er Wirtschaft studiert. „,ErfolgReicher’ ist eine Hommage an die menschliche Entschlossenheit und Innovationskraft und gleichzeitig ein besonderes Geschenk an meine Frau“, sagt er. In „#GernePerDu“ nimmt Alexander Niggemann die Leser mit auf eine Entdeckungsreise der interkulturellen Kommunikation. Es geht um Nuancen der Höflichkeit, gesellschaftliche Normen und Bräuche und einen Blick auf das, was Menschen verbindet.