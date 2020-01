Vereinsgründung in Brüggen : Neuer Verein für die Partnerschaft

Brüggen Menschen aus den Partnergemeinden Brüggen und Beesel sollen sich besser kennenlernen. Dabei will der neue Verein „Stichting Grenze(n)lo(o)s“ helfen. Für Mittwoch, 22. Januar, sind alle Vereine zu einem Treffen eingeladen.

Die Stichting Grenze(n)lo(o)s hat sich gegründet: Sie will Brüggener und Beeseler zusammenbringen. Dabei sind für Brüggen Citymanager Dominik Seifert, Manfred Klingen und Paul Offermanns sowie Jan Smolenaars, Jan Peulen und Jac van Deuzen von niederländischer Seite. Die Auftaktveranstaltung ist geplant für Mittwoch, 22. Januar, am Weißen Stein.

Nach der Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft Beesel-Brüggen am 9. Mai gab es Überlegungen, wie die Beziehungen unabhängig von den jeweiligen Verwaltungen vertieft werden können. Geplant ist etwa eine Wiederholung des Euregio-Schützenfestes 2020 in Beesel. Auch Boule- und Wanderfreunde haben sich bereits getroffen. „Es sollte selbstverständlich sein, dass sich die Menschen, Institutionen, Unternehmen und Verbände von Beesel und Brüggen finden, treffen und zu grenz-überschreitenden Initiativen kommen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jan Smolenaars. „Es klingt zwar einfach, aber es zeigte sich in der Vergangenheit, dass das nicht einfach ist.“ Smolenaars hatte die Idee, Bürger aus jedem größeren Ort der beiden Gemeinden anzusprechen, um einen Sitz in dem neuen Verein einzunehmen. „Denn wer weiß besser, was in beiden Gemeinden vor sich geht? Das sind die Bürger selbst“, meint er.