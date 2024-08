Neu in der Gemeinde Brüggens Streetworker trifft auf keine heile Welt

Der Streetworker besuchte bereits vor seinem Arbeitsantritt mit seiner Vorgängerin Heike Thiele, die lange Zeit erkrankt war, die typischen Treffpunkte der Jugendlichen, um etwas Orientierung zu bekommen. Zuerst stand dann der Austausch mit den Leitern der Jugendzentren in Born, Bracht und Brüggen an. Ebenfalls trat er in Kontakt mit den Jugendlotsen des Kolpingwerks und stellte sich in der Jugendwerkstatt in Bracht vor. „Ich habe durch meine letzten Tätigkeiten gemerkt, dass Netzwerken wichtig ist, und das geht nicht nur in eine Richtung“, betont Rohling. Er möchte, dass die Jugendlichen ihrerseits Dinge erreichen, von denen sie glauben, dass sie das gar nicht können. So freut er sich, dass hier die Jugendlichen „erstaunlich freundlich“ auf ihn reagierten, wenn sie ihn kennenlernen. „Spannend ist jetzt die Entwicklung hier vor Ort“, sagt Rohling.