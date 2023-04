Neueröffnung an Burg Brüggen Neuer Pächter baut Lokal an der Burg um

Seit anderthalb Jahren steht das frühere Restaurant „Nostos“ direkt an Brüggens Wahrzeichen, der Burg, leer. Im Dezember 2022 hat dort der Umbau begonnen. Jetzt fragen sich viele Brüggener und auswärtige Gäste: Wie geht es an diesem großen Lokal an einer der schönsten Plätze in der Burggemeinde weiter?