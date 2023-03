Beliebtes Ausflugsziel in Brüggen Neue Tiere und neue Preise im Tierpark

Am 1. April startet der Natur- und Tierpark Brüggen in die neue Saison. In diesem Jahr hat sich einiges getan – im Gelände, bei den Eintrittspreisen und auch bei den tierischen Bewohnern. So sind etwa vier Nasenbären dazugekommen. Wer niedliche Tierkinder sehen will, hat jetzt auch eine gute Gelegenheit. Denn Nachwuchs gibt es bereits reichlich.