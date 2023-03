XXL-Baustelle in Brüggen Straße wird freigegeben

Am Mittwoch finden voraussichtlich die letzten Arbeiten an der Straßenbaustelle zwischen dem neuen Kreisverkehr an der B221/Boisheimer Straße/Borner Straße und dem kleinen Kreisel zu den Fachmärkten an der Borner Straße statt. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. Spätestens am Donerstagmorgen soll die am Dienstag noch bestehende Sperrung aufgehoben werden, dann können die Busse wieder regulär fahren.