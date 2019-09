Außergewöhnlich für die Region : Brüggen: Neue Spenden für Minirampe im Skaterpark

Am Vennberg ist ein Park für Skater und Biker geplant. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Anlage in Brüggen wird außergewöhnlich: Sie kann nun doch ein Modul für BMX-Fahrer enthalten.

Gute Nachrichten für alle Skater und Biker: Die am Brüggener Vennberg geplante Anlage wird voraussichtlich doch nicht nur Module für Skateboardfahrer, sondern auch eine Minirampe für BMX-Fahrer enthalten. Damit ist sie innerhalb der Region etwas Besonderes, denn andere Parks sind nur auf die Bedürfnisse der Skater ausgelegt.

Ermöglicht haben dies mehrere Spender, nachdem unsere Redaktion berichtet hatte, dass 5000 Euro für eine Minirampe fehlen. „Wir haben drei Spenden in Höhe von je 500 Euro und eine weitere über 1000 Euro erhalten“, sagte Gabriele Wintrake jetzt im Ausschuss für Sportpflege und Jugend. Wintrake gehört zur Projektgruppe, die sich um den Skater- und Bikerpark kümmert. Zudem habe es Spenden vom Musikfestival „Brüggen Klassik(er)“ gegeben.

Nach der Auftragsvergabe an die Firma Yamato zeichnete sich eine Finanzierungslücke in Höhe von 5000 Euro ab. So viel kostet die höhere Rampe für Zweiräder. Jetzt wolle man weitere Spenden abwarten, sagte Wintrake. Bei der Planung werde das Modul aber auf jeden Fall schon berücksichtigt. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) signalisierte außerdem Unterstützung von der Gemeinde, falls noch notwendig.