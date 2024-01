Erstes Treffen bald in Brüggen Renate Köller hatte fünf Schlaganfälle – nun gründet sie eine Selbsthilfegruppe

Köller nahm Kontakt zur Selbsthilfe-Kontaktstelle BIS in Brüggen auf und informierte sich, wie eine solche Gruppe zu gründen sei. Da Köller auch am Aufbau der Zwar-Gruppe (Zwischen Arbeit und Ruhestand) in Brüggen beteiligt und deren Moderatorin war, betrat sie mit der Selbsthilfegruppe aber kein absolutes Neuland. Nun ist es am 8. Januar um 18 Uhr so weit: Im Brüggener BIS an der Klosterstraße trifft sich die neu gegründete Schlaganfall-Selbsthilfegruppe namens „Leben mit Schlaganfall“ zum ersten Mal.