Angebot am oberen Hariksee startet : Neue Angelschule für Kinder stellt sich vor

Der Verein Jungblut Born plant eine Anglerschule für Kinder und Jugendliche. Foto: Jungblut

Brüggen Das sind ungewohnte Wege für den als Fußball und Selgelverein bekannten Sportverein „Jungblut Born“: Er will das Interesse von Kindern und Jugendlichen am Angelsport wecken. Was der Verein plant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der als Fußballverein bekannte Sportverein „Jungblut Born“ geht neue Wege: Am Samstag, 5. Juni, stellt er Kindern und ihren Eltern die Angelschule vor. Geplant sind zwei Gruppen: für Vier- bis Neunjährige sowie für Zehn- bis 16-Jährige. Damit will er seine Zukunft sichern. Neben einer wieder aufblühenden Fußball- und einer Segelabteilung am oberen Hariksee bietet er zurzeit Taekwondo und als Integrations-Stützpunkt Kickboxen an. „Wir überlegen, noch mehr im Wassersport anzubieten“, sagt der Vorsitzende, Peter Schmitz. Nach der Anmeldung beim Fischerei-Verband könne die Angelsportgruppe nun starten. Wegen der Corona-Pandemie sei das Interesse von Jugendlichen am Angeln gestiegen. „Vielleicht bekommen wir etwas von dem Aufwind mit. Nach langem Warten ist es endlich so weit“, sagt Vorstandsmitglied Rene Gerbrandt, seit 30 Jahren begeisterter Angler. Man habe von Sponsoren für den Start viel Material erhalten. Informiert werde etwa über den Umgang mit Tier und Natur, Angelvarianten und Fischkunde.

Info Samstag, 5. Juni, 12 bis 16 Uhr, Bootsverleih Marina, oberer Hariksee.

(off)