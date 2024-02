Kursus-Angebot in Brüggen Massage tut auch Neugeborenen schon gut

Welchen Nutzen Massage für Babys und deren Eltern haben kann, soll ab 3. April ein Kursus in der Nettevital-Praxis in Brüggen zeigen. Einzige Bedingung für die Teilnahme, so teilt die Nettevital GmbH, eine Tochtergesellschaft des Nettetaler Krankenhauses, mit: Das Neugeborene sollte beim Start des Kurses nicht älter als sechs bis acht Wochen sein. „Ältere Babys, die sich bereits anfangen zu drehen, sind in der Regel schon zu unruhig und zu lebhaft, um den positiven Effekt der Massage in voller Gänze spüren zu können“, sagt Kursleiterin Jana Freitag.