Piraten auf der Schwalm und Rikschas im Dorf : Natur- und Kulturtage in Lüttelforst

Brüggen Vom 14. bis 21. August starten die ersten vier Veranstaltungen der 10. Natur- und Kulturtage in Lüttelforst. Die Bürgerstiftung bietet ganz besondere, aber sehr verschiedene Veranstaltungen an.

Mit großer Freude laden der Förderverein Kultur und Tradition Lüttelforst und die Bürgerstiftung Lüttelforst zu den zehnten Natur- und Kulturtagen in Lüttelforst ein. Sie sind in diesem Jahr zweigeteilt: vom 14. bis 21. August und vom 9. bis 12. September, dann als Teil der Aktion „Stadt Land Fluss“ des Landschaftsverbandes Rheinland. „Auf verantwortliche Weise möchten wir Gelegenheit bieten, die Landschaft des Waldhufendorfes und seiner Umgebung zu erleben. Da noch nicht alle geimpft sind, finden die Angebote wieder im Freien oder in beschränkter Teilnehmerzahl unter Berücksichtigung der geltenden Hygieneregeln statt“, schreiben die Veranstalter.

Weiter geht es am Dienstag, 17. August. Ab 11 Uhr (Parkplatz an der Lüttelforster Mühle) geht es mit dem Fahrrad zu Ehren des Hl. Jakobus auf die Tour (65 Kilometer). Zunächst wird das Kloster Steyl angesteuert, die Weiterfahrt führt über den Rhein-Maas-Jakobsweg bis Roermond und zurück nach Lüttelforst. Anmeldung bei Bonsels, Telefon 02163 47870 oder hermjosbonsel@aol.com.

Am Freitag, 20. August, geht es ab 14 Uhr (Parkplatz Lüttelforster Mühle) zu einem Besuch im Friedwald in Niederkrüchten-Elmpt. Vor Ort werden bei der Führung Informationen zum Konzept der alternativen Bestattungsform gegeben. Anmeldung: 02163 47870. Speziell für Senioren ist der Termin am Samstag, 21. August, gedacht. Von 10 bis 18 Uhr trifft man sich im stündlichen Wechsel am Bauerncafé Bolten, Lüttelforst 185. Die einstündige Rundfahrt in der Senioren-Rikscha ist jeweils für zwei Personen möglich. Anmeldung bei Giesen, Telefon 02163 30822, jogi.5@web.de oder bei Bonsels, Telefon 02163 47870, ria.bonsels@aol.com.