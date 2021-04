Brüggen Drei Maskierte hebelten am Dienstag um 3.10 Uhr den Notausgang eines Supermarktes an der Borner Straße auf. Innerhalb von Minuten waren sie fort - mit ihrer Beute.

Wie viele Zigaretten die Einbrecher am Dienstag um 3.10 Uhr innerhalb weniger Minuten aus einem Supermarkt an der Borner Straße in Brüggen erbeutet haben, ist laut Polizei noch unklar. Drei Maskierte mit Kapuzenpullis und Handschuhen hebelten die hintere Notausgangstür auf; ihre Beute transportierten sie in mitgebrachten Plastiksäcken ab. Sie gelangten über den Hagenkreuzweg dorthin und flüchteten auch über den Weg. Hinweise an die Polizei: 02162 3770.