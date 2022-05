Beschwerden in Brüggen : Nachbarschaftsstreit um Garten als Katzenklo

Nadine und Ralf Schrynemackers mit einer ihrer Freigänger-Katzen: Ihre Nachbarin will keine Katzen mehr auf ihrem Grundstück dulden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Muss man hinnehmen, dass Katzen vom Nachbar in den Garten kommen und dort ihr Geschäft machen? Ralf und Nadine Schrynemackers haben zwei Freigänger-Katzen. Ihre Nachbarin will diese aber nicht in ihrem Garten haben.