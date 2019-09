Brüggen : Nachbarn verhindern Feuer mit Topfdeckel

Brüggen Die Nachbarn konnten noch vor dem Eintreffen der Wehr die Flammen per Topfdeckel ersticken.

Am Sonntag um 20.30 Uhr hat ein Feuer in einer Wohnung an der Leonhard-Jansen-Straße gedroht. Verletzt wurde niemand. 40 Kräfte rückten aus. Sie stellten fest, dass in der verqualmten Küche Essen in einem Topf auf dem Herd brannte. Die Vorhänge waren bereits angeschmort, Ruß hatte sich an den Wänden niedergeschlagen. Die Nachbarn konnten noch vor dem Eintreffen der Wehr die Flammen per Topfdeckel ersticken.