Schwer verletzt 18-Jährigem droht nach Unfall ein Strafverfahren

Ein 18-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Freitag, 10. Mai, gegen 9.20 Uhr auf der Straße Weihersfeld in Brüggen auf einen Pkw aufgefahren. Der Fahrer des Wagens wollte nach Angaben der Polizei auf eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Der 18-jährige Brüggener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte gegen das Heck des Autos, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, er ins Krankenhaus musste. Laut Polizei droht ihm ein Strafverfahren, weil das Kleinkraftrad nicht versichert war, der 18-Jährige keinen Führerschein hat und möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist.