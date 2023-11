Video bei Facebook Mögliche Wolfssichtung in Brüggen

Ende Oktober hatte die Behörde bestätigt, dass Wölfin Gloria weiterhin am Niederrhein unterwegs ist. „Wir hatten ja längere Zeit nichts von ihr gehört, aber jetzt haben wir einen neuen Nachweis“, sagte eine Lanuv-Sprecherin. Demnach hatte Gloria hatte am 2. September sieben Schafe in Bottrop-Kirchhellen gerissen. Dafür konnte Ende Oktober der genetische Nachweis erbracht werden. Gloria war erstmals 2018 am Niederrhein aufgetaucht, der letzte Nachweis stammte aus dem März. Ende April war in Viersen und Schwalmtal ein Wolf gesichtet worden.