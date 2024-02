Einzelhandel und Gastronomie Wie Brüggen weiter Touristen locken will

Für Schmidt liegen die Gründe für die komfortable Situation in der Burggemeinde auf der Hand. Man pflege ein gutes Auskommen, einen „kurzen Draht“ mit den Haus- und Grundstückseigentümern der Immobilien, vielfach Ur-Brüggener und somit mit engem Bezug zu ihrer Heimatgemeinde, wie Schmidt weiß. Oft genug zeige sich erst mit der Zeit, wie gut ausbalanciert sich ein Branchenmix präsentiert. Ein gut sortierter Discounter in der Innenstadt als Anlaufstelle für den täglichen Bedarf sorge genauso für Frequenz wie die Boutique für Damenbekleidung. „Man plant einen schönen Ausflug in der Natur, verbindet das mit einem Besuch in der Gastronomie und nutzt zusätzlich noch die Gelegenheit zum Shoppen – das ist in Brüggen möglich“, sagt Jansen.