Angebot der Gemeinde Brüggen Durch Beratung Energie sparen

Für diese und andere Fragen bietet die Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit der Gemeinde Brüggen an jedem dritten Dienstag im Monat in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr eine kostenlose telefonische Beratung an. Michael Berger, Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW, steht für jeweils 45-minütige Beratungsgespräche zur Verfügung. Er gibt dann unabhängige Tipps und leistet Hilfestellungen zu Themen, die angesichts steigender Kosten für viele aktueller denn je sind. Dazu gehören Fragen zur nachhaltigen Energie-Erzeugung durch Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen oder energetische Sanierung etwa durch den Austausch von alten Gas- oder Ölheizungen; außerdem gibt der Fachmann allgemeine Tipps, wie man in Haus und Wohnung dauerhaft und nachhaltig den Energieverbrauch senken und damit perspektivisch Geld sparen kann.