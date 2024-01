Kinder sammeln Spenden für Kinder Was Sternsinger an Brüggener Häusern erleben

Info

Gottesdienst Der Abschlussgottesdienst der Sternsingeraktion der GdG Brüggen-Niederkrüchten findet statt am Samstag, 13. Januar, 17.45 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus in Brüggen statt.

Infostand und weitere Termine Zudem sind die Sternsinger am 12. Januar ab 16 Uhr bei Rewe in Brüggen anzutreffen. Zuvor besuchen sie am 10. Januar, 16 Uhr, noch Bürgermeister Frank Gellen (CDU) im Kultursaal der Burg.