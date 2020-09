Unfall in Brüggen : Frau prallt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Brüggen Aus noch ungeklärte Ursache prallte die 31-Jährige gegen einen Baum, nachdem sie aus einer Linkskurve an der Kreisstraße 20 gekommen war.

Schwere Verletzungen hat sich am Freitag um 13.20 Uhr eine Autofahrerin bei einem Unfall zugezogen. Nach Polizeiangaben war die 31-Jährige aus Grefrath mit ihrem Wagen auf der K 20 (Amerner Straße/Kasender Straße) aus Richtung Brüggen kommend unterwegs; sie fuhr in Richtung Schwalmtal. Aus einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn an und prallte gegen einen Baum im Grünbereich. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren stationären Behandlung in das Mönchengladbacher Franziskuskrankenhaus gebracht.