Niersverband meldet Verunreinigung in Bracht : Milchige Flüssigkeit im Abwasser in Bracht-Hülst

Brüggen Der Niersverband kann nicht ausschließen, dass geringe Mengen der Verunreinigung in den Königsbach gelangten. Noch ist unklar, woher die Verunreinigung kam.

Am Mittwochmorgen haben Mitarbeiter des Niersverbandes auf der Betriebsstelle in Bracht-Hülst eine milchige Verfärbung im Abwasserzulauf entdeckt. Aufgrund der starken Regenfälle gelangte Wasser über den Überlauf eines Rückhaltebeckens in den Königsbach. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch geringe Mengen der Verunreinigung, allerdings stark verdünnt, in den Bach gelangten. Durch die Verdünnung geht der Niersverband momentan nicht von einer Gewässsergefährdung aus. Woher diese Verunreinigung kam, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Mitarbeiter nahmen sofort Proben, um diese im Labor untersuchen zu lassen.