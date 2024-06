Kriminalität in Brüggen 29-Jähriger bei Messerangriff verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war der Geschädigte gegen 2.15 Uhr auf der Leonhard-Jansen-Straße mit anderen Zeugen auf dem Weg in Richtung Birkenweg, als ihnen ein unbekannter Mann entgegenkam. Es kam zunächst zu einem Wortgefecht, danach ging der Unbekannte in Richtung Schützenzelt an der Herrenlandstraße weiter. Unmittelbar danach kehrte der Mann zurück, ging den 29-Jährigen von hinten an und flüchtete sofort in unbekannte Richtung. Der Brüggener ging nach Hause und bemerkte dort eine Stichverletzung an seiner Schulter. Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine eckige, dunkle Brille, Jeans und Pullover.