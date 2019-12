Ein neues Hallenbad für Brüggen und Niederkrüchten : Brüggen: Mehrheit für Bäderkompromiss

Info

Prüfung Mit deutlicher Mehrheit hatten sich die Ratsmitglieder in Niederkrüchten für eine Prüfung des Kompromisses aus der interkommunalen Bäderkommission ausgesprochen.

Zeitplan Bis Ende April sollen die Pläne für das gemeinsame Hallenbad konkretisiert werden, so der Ratsbeschluss in Niederkrüchten. In der Ratssitzung am Dienstag, 12, Mai, soll in Niederkrüchten über das Thema abgestimmt werden. In Brüggener Rat wurde auf den Zeitplan nicht näher eingegangen.