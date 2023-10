Grenze zwischen Brüggen und Beesel Mehr Verkehr am Grenzübergang „Zum Weißen Stein“?

Eigentlich soll eine Schließanlage den Verkehr am Grenzübergang „Zum Weißen Stein“ regeln. Doch die ist bereits seit 2020 defekt – und ob sie repariert wird, ist fraglich. Denn Brüggens Partnergemeinde Beesel möchte das Gebiet touristisch aufwerten und den Grenzübergang dauerhaft offen halten. Um das Projekt vorzustellen, hatte die Burggemeinde zu einer Bürgerinformationsveranstaltung eingeladen und tags darauf den Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz informiert. „Es war emotional und ich glaube, es war zu Recht emotional“, fasste Bürgermeister Frank Gellen (CDU) in der Ausschuss-Sitzung in der Verwaltungsstelle Bracht zusammen, was sich am Abend zuvor an selber Stelle zugetragen hatte. Vor allem die Anwohner aus Heidhausen äußerten Kritik an den Plänen, machten aber auch Vorschläge.