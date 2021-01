Umgestaltung in Brüggen-Born : Mehr Grün rund um die Josefssäule

Umgestaltung in Brüggen-Born

Brüggen Mitglieder der Heimatfreunde Born und die Verwaltung kümmern sich darum, dass die Fläche rund um die St.-Josefssäule schöner wird.

An der St.-Josefssäule an der Straße „An der Kreuzstraße“ in Born entsteht eine neue Wasserstelle, um das Fleckchen zum Blühen und Grünen zu bringen. Herbert Karner hatte das Gelände rund um die Josefs-Säule bisher gehegt und gepflegt; dort steht auch der Baum der Heimat mit einem Erinnerungsstein der Schönauer aus Oberschlesien. Das Wasser zur Bewässerung musste er extra aus rund 50 Meter Entfernung besorgen.