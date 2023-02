Gute Nachricht für Brüggen Etatentwurf 2023 mit mehr Einnahmen aus Steuern

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hatte Mankowski noch einige Änderungen im Ergebnisplan vorgestellt: So konnte die Gemeinde ein Plus von rund 1,8 Millionen Euro verbuchen: 500.000 Euro davon stammen aus Gewerbesteuern, um rund 1,1 Million Euro stieg der Anteil aus Einkommenssteuern. Steigen werden die Steuereinnahmen durch die im November beschlossenen höheren Hebesätze: Grundsteuer A von 247 auf 254 v. H., Grundsteuer B von 479 auf 493 und Gewerbesteuer von 414 auf 416. Gestiegen sind zudem die Erträge aus Mieten und Pachten um rund 580.000 Euro, aus Erstattungen, durch höhere Erstattung gegenüber Sozialhilfeträgern, um rund 400.000 Euro und aus Grundstücksverkäufen um rund 427.000 Euro. Dagegen fällt der Rückgang bei den Zuwendungen, etwa bei den Schlüsselzuweisungen, mit rund 1,67 Millionen Euro erheblich aus. Auch die Personalausgaben steigen um rund eine Million (wegen der Tarifabschlüsse und neuer Stellen). Rund eine Million Euro mehr wird für Sach- und Dienstleistungen fällig.