Geschwindigkeitskontrolle in Brüggen : Mann fährt mit 118 statt 70 Stundenkilometern

Geschwindigkeitskontrolle in Brüggen

Grenzland Der Fahrer eines Audi Coupés war in der 70er-Zone mit satten 118 Kilometern pro Stunde unterwegs. Jetzt muss er unter anderem seinen Führerschein zeitweise abgeben.

In Brüggen war ein Mönchengladbacher (26) mit 118 Kilometer pro Stunde auf der B 221 unterwegs und damit verwertbar 45 Kilometer zu schnell. Die Kreispolizei Viersen verhängte ein Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von 160 Euro; zudem gibt es zwei Punkte.

An der B 221 passierten am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr insgesamt 3021 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 144 in der 70-Kilometer-Zone zu schnell. Zehn Fahrer davon werden eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erhalten, da sie nach Abzug der Toleranz mehr als 21 Kilometer zu schnell unterwegs waren.