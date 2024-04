Körperverletzung in Brüggen Mann geschlagen und mit Messer attackiert

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zu der Attacke auf dem Alster Kirchweg in Bracht. Der 51-Jährige war vom Kiosk „Trlan“ aus zu Fuß in Richtung Alst unterwegs, als er unvermittelt von einer unbekannten Person auf den Kopf geschlagen wurde und stürzte. Als er versuchte, aufzustehen, verletzte ihn der oder die Unbekannte mit einem Messer und flüchtete. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.