Bußgeld droht Brüggen ermahnt säumige Hundehalter zur Steuerzahlung

Brüggen · Hundesteuer wird in den meisten Kommunen Deutschlands erhoben – auch in Brüggen erhebt die Gemeinde einen jährlichen Steuerbetrag. Das klappt aber nicht immer reibungslos. Nun appelliert die Verwaltung an die Halter.

06.04.2024 , 20:30 Uhr

Hundehalter müssen Steuer berappen. Foto: dpa/Marcus Brandt

„Leider wird immer wieder festgestellt, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachkommen“, klagt die Gemeindeverwaltung. „Aus Gründen der Steuergerechtigkeit“ führt sie deshalb in regelmäßigen Abständen eine Bestandsaufnahme durch, wie viele Hunde im Gemeindegebiet gehalten werden. Dazu bittet sie die Besitzer der Vierbeiner um Einsicht und Hilfe. „Zur Vermeidung von Bußgeldern von bis zu 1.000 Euro wird jedem Hundehalter, der die Anmeldung des Hundes noch nicht vorgenommen hat, empfohlen dies schnellstmöglich nachzuholen“, sagt die Gemeindeverwaltung. Die Anmeldung kann digital auf der Internetseite oder persönlich im Rathaus ausgefüllt werden. Bei Fragen gibt das Steueramt der Burggemeinde Auskunft: Telefon 02163 5701300; E-Mail: steuern@brueggen.de. Die jährliche Hundesteuer beträgt in der Burggemeinde derzeit 78 Euro pro Hund. Entsprechend mehr müssen Hundehalter für zwei oder mehr Hunde bezahlen. Für Hunde als gefährlich eingestufter Rassen fällt der Betrag erheblich höher aus. Für solche Tiere sind 660 Euro pro Jahr an die Gemeindekasse zu entrichten.

(hh)