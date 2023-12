Kriminalität in Brüggen Männer sprengen Zigarettenautomat

Unbekannte haben am Samstagabend in Brüggen einen Zigarettenautomaten gesprengt, machten aber keine Beute. Möglicherweise hat die Polizei die beiden Täter erwischt. Ob es sich bei den beiden 18 und 21 Jahre alten Männern um die Täter handelt, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Polizei hatte das Duo kontrolliert und in dessen Fahrzeug zahlreiche Feuerwerkskörper gefunden.