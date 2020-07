Nach dem Einbruch in einem Getränkemarkt an der Borner Straße hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brüggen Noch steht nicht fest, wie umfangreich die Beute nach dem nächtlichen Einbruch ist. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die etwas von der Tat an der Borner Straße bemerkt haben.

Nächtlicher Einbruch in einem Getränkemarkt an der Borner Straße in Brüggen: Wie die Polizei mitteilt, sind am Montag nach Mitternacht zwei unbekannte Männer in das Gebäude eingedrungen, indem sie die Scheibe der Eingangstür einschlugen und sie aufdrückten. Das Duo nahm Spirituosen und Zigaretten mit, die genaue Menge steht noch nicht fest. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 3770.