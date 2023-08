Weltweite Aktion am 16. September Brüggen macht erstmals mit beim „World Cleanup Day“

Sie sammelten in Parks, an Stränden oder in Wäldern Müll ein: Fast 15 Millionen Menschen in 191 Ländern haben sich nach Angaben der Organisatoren im vergangenen Jahr am „World Cleanup Day“ beteiligt, davon rund 300.000 in Deutschland. Nun sind auch die Brüggener dazu aufgerufen, zu Mülltüte und -zange zu greifen: Erstmals beteiligt sich die Burggemeinde am Samstag, 16. September, an der weltweiten Aktion. Darüber hinaus ist ein eigener zweiter Aktionstag geplant.