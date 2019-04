Brüggen : Auflagen für Wertstoffhof

In Brüggen soll probeweise für zwei Jahre ein Wertstoffhof eingerichtet werden. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Brüggen Einige Hausaufgaben haben die Brüggener Gemeinderatsvertreter Dieter Dresen (Fachbereichsleiter Bauen und Planung) in Sachen Wertstoffhof mit auf den Weg gegeben.

Geplant ist die probeweise Einrichtung eines Wertstoffhofs für die Dauer von zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Firma Lankes Entsorgung und Städtereinigung. Die AWB sah kritisch, dass dadurch Glascontainer abgebaut werden könnten. Für Glas sollte es weiterhin flächendeckend Boxen geben. Für die Grünen war wichtig, dass der künftige Wertstoffhof breite Öffnungszeiten anbietet, damit die Bürger davon rege Gebrauch machen können. Die CDU regte an, den Sammelplatz für Elektrogeräte am Bauhof beizubehalten, weil dieser gut angenommen werde.