Einbruch in Brüggen : Luxus-Uhren und Tresore gestohlen

Nach dem Einbruch in Brüggen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Die Diebe sind in eine Wohnung an der Klosterstraße in Brüggen eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und machten reiche Beute.

Zwischen 8. März, 11 Uhr, und 17. März, 17.30 Uhr, sind Einbrecher über ein Fenster in eine Wohnung im ersten Stock an der Klosterstraße eingedrungen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei Wertsachen und zwei Schranktresore mit Geld und mehreren wertvollen Uhren. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.

(busch-)