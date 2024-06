In drei Kirchen Ein Lied für Petrus und Paulus hat Premiere in Brüggen

„Man muss es vor allem singen“, sagt Floris van Gils zu dem neuen Lied, das in Brüggen in mehreren Kirchen erklingen soll, „es ruft auch auf zum Singen.“ In den Pfarrkirchen der Gemeinschaft der Gemeinden Brüggen-Niederkrüchten könne man Petrus und Paulus mehrmals entdecken, zum Beispiel an beiden Seiten des Altars in Oberkrüchten und Niederkrüchten. In Born ist sogar die Kirche St. Peter gewidmet. Dort wird das neue Lied am Sonntag, 30. Juni, erklingen, wenn Patrozinium und Schützenfest gefeiert werden. Um 11.30 Uhr ist Messe in St. Mariä-Himmelfahrt Bracht, auch dabei wird das Lied gespielt. Am Samstag, 29. Juni, soll es bereits in der Abendmesse in St. Nikolaus Brüggen um 17.45 Uhr ertönen.