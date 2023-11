Advent in Brüggen Lichterglanz und märchenhafte Museumsnacht

Was ist am 1. Dezember im Ortskern sonst noch los? In der Brüggener Fußgängerzone soll um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden. Natürlich nicht einfach so nebenbei: Der Verein „Gemeinsam Burggemeinde“ plant ein Fest auf dem Nikolausplatz mit Live-Musik, teilnehmende Geschäfte öffnen beim „Late-Night-Shopping“ bis 20 Uhr. Das Fest „Brüggener Lichterglanz“ beginnt um 17.30 Uhr mit Roland Zetzens „Lot mer jet singe“. Gegen 18.30 Uhr treten die Flummies zusammen mit ihrem Chorleiter Roland Zetzen auf. Um 19 Uhr kommen Kings for a day auf die Bühne, ab 20.30 Uhr soll sich ein Wunschkonzert mit Roland Zetzen anschließen. Auch eine Stadtführung wird angeboten, Start ist um 18 Uhr auf der Treppe des Pfarrheims. Ebenfalls für den 1. Dezember geplant: Der rund 15 Kilometer lange Glühweinwanderweg durch die Burggemeinde wird eröffnet, Infos zu Strecke und teilnehmenden Gastronomen gibt’s unter www.gluehweinwanderweg-brueggen.de.