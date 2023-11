Am 1. Dezember „Lichterglanz“ und Late-Night-Shopping in Brüggen

Das traditionsreiche „Lichterglanz“-Fest stehe unter dem Motto „Einkaufen – Erleben – Genießen“, erläutern die Organisatoren. Statt wie im Vorjahr auf dem Kreuzherrenplatz, der ja umgebaut werden soll, wird ganz in der Nähe auf dem Nikolausplatz gefeiert. Los geht es um 17.30 Uhr. Das Fest endet gegen 21 Uhr, also etwas früher als gewohnt. Eine weitere Änderung: Die Geschäfte, die sich am Late-Night-Shopping beteiligen, öffnen bis 20 Uhr und nicht mehr bis 21 Uhr. Einige Geschäfte hätten in der Vergangenheit sowieso nicht bis 21 Uhr geöffnet, heißt es dazu vom Veranstalter. Und: Die Weihnachtsbeleuchtung wird voraussichtlich auch in diesem Jahr täglich vor 22 Uhr ausgeschaltet werden, früher war sie bis etwa 23 Uhr eingeschaltet.