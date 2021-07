Autor Otto Lehmann : Lebensbilder von 19 Brüggener Persönlichkeiten

Interview Brüggen Das neue Buch „Lebensbilder“ von Otto Lehmann mit 278 Seiten und 60 Abbildungen über bedeutende Brüggener Bürger ist in jeder Buchhandlung bestellbar sowie beim Brüggener Verlag Literates und beim Autor zum Preise von 19,90 Euro erhältlich.

Otto Lehmann 2005 stellte ich bereits die Lebenswege in einer Ausstellung auf Burg Brüggen vor. Das waren 19 Persönlichkeiten wie Hendrick Goltzius, Johannes Friedrich von Schaesberg, Johann Friedrich Benzenberg, Hermann Dingelstad, Heinrich Nauen und Marie von Malachowski-Nauen sowie Heinrich Malzkorn, um einige zu nennen. Diese Personen führen fast alle einen Straßennamen in Brüggen. Prof. Dr. Dr. Wildor Hollmann war auch dabei, der danach zu Lebzeiten sogar einen Straßennamen bekam. Mit ihren Namen führen heute Wege durch Brüggen „Lebenswege“, an die ich nun diese Lebensbilder angeknüpft habe. Das sind auch Personen, die maßgeblich das Leben der Burggemeinde Brüggen mitgeprägt haben und nicht vergessen werden sollten.